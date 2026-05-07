First Bike घेताना Budget कसं ठरवावं?

07 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बाईक Price पाहू नका

बाईकची Ex-Showroom किंमत वेगळी आणि On-Road किंमत वेगळी असते. 

खर्च वाढतो

On-Road मध्ये Insurance, RTO, Accessories यांचा खर्च वाढतो.

Monthly Income Rule ठेवा

साधारणपणे तुमच्या Monthly Income च्या ३०-४०% पेक्षा जास्त EMI टाळा. EMI जास्त झाला तर इंधन आणि देखभाल खर्च मॅनेज करणे कठीण जाते.

दररोज कॉलेज, ऑफिसला जाण्यासाठी वापर होत असेल तर मायलेज महत्त्वाचे आहे. हाय cc बाईक स्टायलिश दिसते. पण, पेट्रोल खर्च वाढवते.

इंधनाची किंमत

सर्व्हिस, इंजिन ऑईल, ब्रेक यासाठी दर महिन्याला खर्च येतो. काही बाईक स्वस्त असतात. पण, देखभाल खर्च महाग असतो.

देखभाल खर्च विसरु नका

City ride - 100-125cc पुरेशी. हायवेवर 150-200cc. डेली Commute मायलेज बाईक बेस्ट.

रायडिंग Purpose ठरवा

हेल्मेट, जॅकेट, ग्लोज हे सेफ्टीसाठी आवश्यक आहेत. फक्त बाईकवरच सर्व बजेट खर्च करु नका.

Accessories साठी बजेट

बजेट कमी असेल तर Certified used bike चांगला पर्याय ठरु शकतो.

Use Bike vs New Bike

हवेचा योग्य दाब राखल्याने तुमची बाईक सुरक्षितपणे आणि सुरळीतपणे चालते. 

योग्य दाब

