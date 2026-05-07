बाईकची Ex-Showroom किंमत वेगळी आणि On-Road किंमत वेगळी असते.
Picture Credit: Pinterest
On-Road मध्ये Insurance, RTO, Accessories यांचा खर्च वाढतो.
Picture Credit: Pinterest
साधारणपणे तुमच्या Monthly Income च्या ३०-४०% पेक्षा जास्त EMI टाळा. EMI जास्त झाला तर इंधन आणि देखभाल खर्च मॅनेज करणे कठीण जाते.
Picture Credit: Pinterest
दररोज कॉलेज, ऑफिसला जाण्यासाठी वापर होत असेल तर मायलेज महत्त्वाचे आहे. हाय cc बाईक स्टायलिश दिसते. पण, पेट्रोल खर्च वाढवते.
Picture Credit: Pinterest
सर्व्हिस, इंजिन ऑईल, ब्रेक यासाठी दर महिन्याला खर्च येतो. काही बाईक स्वस्त असतात. पण, देखभाल खर्च महाग असतो.
Picture Credit: Pinterest
City ride - 100-125cc पुरेशी. हायवेवर 150-200cc. डेली Commute मायलेज बाईक बेस्ट.
हेल्मेट, जॅकेट, ग्लोज हे सेफ्टीसाठी आवश्यक आहेत. फक्त बाईकवरच सर्व बजेट खर्च करु नका.
Picture Credit: Pinterest
बजेट कमी असेल तर Certified used bike चांगला पर्याय ठरु शकतो.
Picture Credit: Pinterest
हवेचा योग्य दाब राखल्याने तुमची बाईक सुरक्षितपणे आणि सुरळीतपणे चालते.
Picture Credit: Pinterest
बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?