व्हॉट्सअ‍ॅपवरून रिचार्ज करायचा? 

Science Technology

27 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सोपी प्रक्रिया 

व्हॉट्सअ‍ॅपवरून रिचार्ज करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप उघडा

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा.

₹ आयकॉन

वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या ₹ आयकॉनवर क्लिक करा. 

इथे तुम्हाला मोबाईल रिचार्ज ऑप्शन दिसेल.

मोबाईल रिचार्ज

आता ऑप्शनवर क्लिक करून तो नंबर निवडा ज्यावर रिचार्ज करायचा आहे.

नंबर निवडा

आता जो रिचार्ज करायचा आहे, त्यावर टॅप करा. 

रिचार्ज निवडा

आता पेमेंट करून प्रक्रिया पूर्ण करा. 

पेमेंट करा

अशा पद्धतीने व्हॉट्सअ‍ॅपवरून रिचार्ज करू शकता.

लक्षात ठेवा 

