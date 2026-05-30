Gpay वरून पिनशिवाय असं करा पेमेंट

30 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

गुगल पे उघडा

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये गुगल पे ओपन करा. 

तुमचे प्रोफाईल 

आता प्रोफाईलवर टॅप करा. 

यूपीआय लाईट 

आता तुमच्या स्क्रीनवर यूपीआय लाईट ऑप्शन दिसेल. 

आता ईनेबल यूपीआय लाईटवर क्लिक करा. 

लक्षात ठेवा

 200 ते 500 रुपयांची रक्कम निवडा, जी तुम्हाला पिनशिवाय पेमेंट करायची आहे. 

रक्कम निवडा

आता पिन एंटर करून ही प्रोसेस पूर्ण करा. 

पिन एंटर करा

कुठेही पेमेंट करताना यूपीआय लाईटचा पर्याय निवडा, जिथे तुम्हाला पिन टाकायची गरज नाही. 

यूपीआय लाईट निवडा

यूपीआय लाईटची लिमिट 2 हजार रुपयांपर्यंत आहे. 

पेमेंट लिमिट 

