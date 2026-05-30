सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये गुगल पे ओपन करा.
आता प्रोफाईलवर टॅप करा.
आता तुमच्या स्क्रीनवर यूपीआय लाईट ऑप्शन दिसेल.
आता ईनेबल यूपीआय लाईटवर क्लिक करा.
200 ते 500 रुपयांची रक्कम निवडा, जी तुम्हाला पिनशिवाय पेमेंट करायची आहे.
आता पिन एंटर करून ही प्रोसेस पूर्ण करा.
कुठेही पेमेंट करताना यूपीआय लाईटचा पर्याय निवडा, जिथे तुम्हाला पिन टाकायची गरज नाही.
यूपीआय लाईटची लिमिट 2 हजार रुपयांपर्यंत आहे.
