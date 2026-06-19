आयफोनमध्ये असे करा व्हॉईस टायपिंग 

अनेकदा आपल्याला मोठे मेसेज टाईप करण्याचा कंटाळा येतो.
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अशावेळी व्हॉईस टायपिंग अतिशय फायदेशीर ठरते.
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आयफोनमध्ये व्हॉईस टाईपिंग करणं अतिशय सोपं आहे.
Picture Credit: pinterest
सर्वात आधी मेसेज लिहीण्यासाठी किबोर्ड ओपन करा.
Picture Credit: pinterest
आता खालील बाजूला दिसणाऱ्या माईक बटनावर टॅप करा.
Picture Credit: pinterest
आता तुमचा मेसेज टाईप न करता केवळ बोला.
Picture Credit: pinterest
तुम्ही बोलत असलेला संपूर्ण मेसेज आपोआप टाईप केला जाईल.
Picture Credit: pinterest
यामुळे आता तुम्हाला मोठे मेसेज टाईप करावे लागणार नाहीत.
Picture Credit: pinterest