खूप गरम पाण्यात मध मिसळून घेऊ नका.
कोमट पाणी, लिंबू आणि मध हे योग्य कॉम्बिनेशन आहे.
सकाळी रिकाम्या पोटी घेतल्यास जास्त फायदा होतो.
जास्त मध खाल्ल्यास कॅलरीज वाढू शकतात.
दही किंवा पाण्यासोबत मध घेतल्यास शरीर थंड राहते.
ज्या व्यक्तींना ऍलर्जी आणि मधुमेह आहे त्यांनी खाणे टाळावे.
उन्हाळ्यात मधाचे सेवन केल्याने आजारांशी लढण्यास मदत होते, पचन नीट होते, थकवा दूर होतो
मध निवडताना तो नैसर्गिक आहे की नाही ते पाहुन खरेदी करा.
