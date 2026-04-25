उन्हाळ्यात मध खाताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

25  April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

गरम पाणी

खूप गरम पाण्यात मध मिसळून घेऊ नका.

योग्य कॉम्बिनेशन

कोमट पाणी, लिंबू आणि मध हे योग्य कॉम्बिनेशन आहे.

सकाळी रिकाम्या पोटी घेतल्यास जास्त फायदा होतो.

योग्य वेळ

जास्त मध खाल्ल्यास कॅलरीज वाढू शकतात.

प्रमाण महत्त्वाचं

दही किंवा पाण्यासोबत मध घेतल्यास शरीर थंड राहते.

थंड पदार्थ

ज्या व्यक्तींना ऍलर्जी आणि मधुमेह आहे त्यांनी खाणे टाळावे.

कोणी खाऊ नये

उन्हाळ्यात मधाचे सेवन केल्याने आजारांशी लढण्यास मदत होते, पचन नीट होते, थकवा दूर होतो

मध खाण्याचे फायदे

मध निवडताना तो नैसर्गिक आहे की नाही ते पाहुन खरेदी करा.

नैसर्गिक मध

