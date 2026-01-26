स्मार्टफोनमधील फेक अ‍ॅप्स ओळखण्याची सोपी पद्धत 

Science Technology

26 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

अ‍ॅपचं नाव तपासताना स्पेलिंग किंवा ब्रँडचे नाव चुकीचे असेल तर ही धोक्याची घंटा असू शकते. 

ब्रँडचे नाव तपासा

Picture Credit: Pinterest

अ‍ॅप कोणत्या डेव्हलपरने बनवले आहे तपासा, कंपनीचे नाव तपासा आणि नंतर अ‍ॅप डाऊनलोड करा. 

डेव्हलपरचे नाव तपासा

Picture Credit: Pinterest

जर अ‍ॅपचे डाऊनलोड अत्यंत कमी असेल तर थांबा, क्लिक करू नका. 

डाऊनलोड संख्या तपासा

Picture Credit: Pinterest

5 स्टार रेटिंग

Picture Credit: Pinterest

अ‍ॅपमध्ये जर एकसारखे रिव्ह्यू किंवा 5 स्टार रेटिंग असेल तर हा नक्कीच स्कॅम असू शकतो. 

अ‍ॅप एसएमएस, गॅलरी, कॉल लॉग अशा अनेक परवानग्या मागत असेल तर हा धोका असू शकतो. 

परवानग्या देऊ नका

Picture Credit: Pinterest

थर्ड पार्टी लिंकवरून आलेले अ‍ॅप्स कधीही स्मार्टफोनमध्ये डाऊनलोड करू नका. 

नेहमी लक्षात ठेवा 

Picture Credit: Pinterest

अ‍ॅपची साईज अत्यंत लहान आणि डिझाईन खराब असेल तर हा धोक्याचा संकेत आहे.

धोक्याचा संकेत

Picture Credit: Pinterest

चुकून फेक अ‍ॅप इंस्टॉल केला असेल तर तो तात्काळ डिलीट करा. 

तात्काळ डिलीट करा

Picture Credit: Pinterest

