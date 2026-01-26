अॅपचं नाव तपासताना स्पेलिंग किंवा ब्रँडचे नाव चुकीचे असेल तर ही धोक्याची घंटा असू शकते.
अॅप कोणत्या डेव्हलपरने बनवले आहे तपासा, कंपनीचे नाव तपासा आणि नंतर अॅप डाऊनलोड करा.
जर अॅपचे डाऊनलोड अत्यंत कमी असेल तर थांबा, क्लिक करू नका.
अॅपमध्ये जर एकसारखे रिव्ह्यू किंवा 5 स्टार रेटिंग असेल तर हा नक्कीच स्कॅम असू शकतो.
अॅप एसएमएस, गॅलरी, कॉल लॉग अशा अनेक परवानग्या मागत असेल तर हा धोका असू शकतो.
थर्ड पार्टी लिंकवरून आलेले अॅप्स कधीही स्मार्टफोनमध्ये डाऊनलोड करू नका.
अॅपची साईज अत्यंत लहान आणि डिझाईन खराब असेल तर हा धोक्याचा संकेत आहे.
चुकून फेक अॅप इंस्टॉल केला असेल तर तो तात्काळ डिलीट करा.
