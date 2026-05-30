स्नॅपचॅटचे हिडन फिल्टर्स कसे शोधाल?

30 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्नॅपचॅट उघडा

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपचॅट ओपन करा आणि कॅमेरा स्क्रिनवर जा. 

फिल्टर्स आणि लेंस

इथे तुम्हाला सर्व फिल्टर्स आणि लेंस दिसतील ज्याचा तुम्ही वापर करता. 

स्माईली आयकॉन

आता स्क्रीनवर दिसणाऱ्या स्माईली आयकॉनवर टॅप करा.

तुमच्या स्क्रीनवर लेन्सची यादी ओपन होईल, जिथे अनेक फिल्टर्स देखील असतील. 

लेन्सची यादी

इथे तुम्ही खाली स्क्रोल करून नवीन लेन्स आणि फिल्टर्सची निवड करू शकता. 

फिल्टर्स निवडा

सर्चबारचा वापर करून देखील तुम्ही नवीन लेन्स आणि फिल्टर्स शोधू शकता. 

सर्चबार वापरा

अनेक क्रिएटर्स काही विशेष फिल्टर्स स्नॅपकोडद्वारे शेअर करत असतात. 

विशेष फिल्टर्स

जे फिल्टर्स तुम्हाला आवडतात ते तुम्ही सेव्ह करून ठेऊ शकता. 

सेव्ह करा

