सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपचॅट ओपन करा आणि कॅमेरा स्क्रिनवर जा.
इथे तुम्हाला सर्व फिल्टर्स आणि लेंस दिसतील ज्याचा तुम्ही वापर करता.
आता स्क्रीनवर दिसणाऱ्या स्माईली आयकॉनवर टॅप करा.
तुमच्या स्क्रीनवर लेन्सची यादी ओपन होईल, जिथे अनेक फिल्टर्स देखील असतील.
इथे तुम्ही खाली स्क्रोल करून नवीन लेन्स आणि फिल्टर्सची निवड करू शकता.
सर्चबारचा वापर करून देखील तुम्ही नवीन लेन्स आणि फिल्टर्स शोधू शकता.
अनेक क्रिएटर्स काही विशेष फिल्टर्स स्नॅपकोडद्वारे शेअर करत असतात.
जे फिल्टर्स तुम्हाला आवडतात ते तुम्ही सेव्ह करून ठेऊ शकता.
