इंस्टाग्रामवर क्रिएटर्स आणि इंफ्ल्युअर्स सतत विविध रिल्स शेअर करत असतात.
या रिल्सवर हजारो लोकं कमेंट्स करतात.
तुम्ही देखील कधी काळी काही क्रिएटर्स आणि इंफ्ल्युअर्सच्या रिल्सवर कमेंट्स केल्या असतील.
पण नंतर या कमेंट्स कशा शोधायच्या तुम्हाला माहिती आहे का?
सर्वात आधी स्मार्टफोनमध्ये इंस्टाग्राम ओपन करा.
यानंतर प्रोफाईल फोटोवर क्लिक करा.
तीन डॉटवर क्लिक करून युवर अॅक्टिव्हिटी पर्यायावर क्लिक करा.
इथे तुम्हाला विविध पर्याय दिसतील, त्यामधील कमेंट्स पर्याय निवडा.
इथे तुम्ही आतापर्यंत ज्या पोस्ट आणि रिल्सवर कमेंट्स केल्या असतील त्यासर्व दिसतील.
