व्हॉट्सअॅपमधील लॉक चॅट फीचर वैयक्तिक मेसेज अधिक सुरक्षित ठेवतो.
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लॉक चॅट्सच्या अतिरिक्त सुरक्षेसाठी एक वेगळा ईमोजी पासवर्ड सेट करू शकता.
Picture Credit: pinterest
सर्वात आधी व्हॉट्सअॅपमधील चॅट ओपन करा आणि प्रोफाईलमध्ये जा.
Picture Credit: pinterest
आता खालील बाजूला दिसणाऱ्या चॅट लॉक पर्यायावर क्लिक करा.
Picture Credit: pinterest
अॅप पुन्हा ओपन करा. आता चॅट सेक्शनमध्ये वरच्या बाजूला लॉक चॅट फोल्डर दिसेल.
Picture Credit: pinterest
लॉक चॅट फोल्डर ओपन करा आणि सेटिंग पर्याय निवडा.
Picture Credit: pinterest
हाईड लॉक चॅट पर्याय निवडा आणि सीक्रेट कोड तयार करा.
Picture Credit: pinterest
आता हा कोड एंटर केल्याशिवाय लॉक चॅट फोल्डर दिसणार नाही.
Picture Credit: pinterest