सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये टेलिग्राम ओपन करा.
Picture Credit: pinterest
अॅप ओपन करा आणि सेटिंग पर्याय निवडा.
Picture Credit: pinterest
आता प्रायव्हसी आणि सिक्योरिटी सेक्शनमध्ये जा.
Picture Credit: pinterest
आता फोन नंबर पर्यायावर टॅप करा.
Picture Credit: pinterest
इथे तुम्ही ठरवू शकता की, तुमचा फोन नंबर कोण पाहू शकतं.
Picture Credit: pinterest
व्हू कॅन सी माय फोन नंबर पर्यायवर टॅप करा आणि नोबडी पर्याय निवडा.
Picture Credit: pinterest
आता कोणतीही अनोळखी व्यक्ती तुमचा फोन नंबर पाहू शकणार नाही.
Picture Credit: pinterest
व्हू कॅन फाईंड मी बाय माय नंबर मध्ये नोबडी पर्याय निवडा.
Picture Credit: pinterest