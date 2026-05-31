Telegram ची ही सेटिंग तुमचा नंबर लपवेल

31 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

टेलिग्राम उघडा

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये टेलिग्राम ओपन करा. 

सेटिंग निवडा

अ‍ॅप ओपन करा आणि सेटिंग पर्याय निवडा. 

प्रायव्हसी आणि सिक्योरिटी

आता प्रायव्हसी आणि सिक्योरिटी सेक्शनमध्ये जा. 

आता फोन नंबर पर्यायावर टॅप करा. 

फोन नंबर

इथे तुम्ही ठरवू शकता की, तुमचा फोन नंबर कोण पाहू शकतं. 

तुम्ही ठरवा

व्हू कॅन सी माय फोन नंबर पर्यायवर टॅप करा आणि नोबडी पर्याय निवडा.

पर्याय निवडा

आता कोणतीही अनोळखी व्यक्ती तुमचा फोन नंबर पाहू शकणार नाही. 

अनोळखी व्यक्ती

व्हू कॅन फाईंड मी बाय माय नंबर मध्ये नोबडी पर्याय निवडा. 

लक्षात ठेवा

