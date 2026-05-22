महाग ब्रँडचे Earbuds अर्ध्या किमतीत मिळत असतील, तर ते Fake असण्याची शक्यता जास्त असते.
Picture Credit: Pinterest
Original Product ची बॉक्स क्वालिटी, Printing आणि Branding खूप क्लीन असते. Fake मध्ये Spelling Mistakes किंवा हलकी Printing दिसू शकते.
Picture Credit: Pinterest
Fake Earbuds मध्ये Bass जास्त पण Clear Sound कमी असतो. Original मध्ये Balanced Audio मिळतो.
Picture Credit: Pinterest
Original Earbuds हातात Premium वाटतात. Fake मध्ये Plastic Quality स्वस्त वाटू शकते.
Picture Credit: Pinterest
Original Case चे Magnets, Lid आणि Charging Port Smooth असतात. Fake मध्ये Loose Fitting दिसू शकते.
Picture Credit: Pinterest
अनेक Original Earbuds ची Official App असते. Fake Product App ला Connect होत नाही किंवा Features कमी असतात.
\Picture Credit: Pinterest
ब्रँडच्या Official Website वर Serial Number Check करता येतो. तो Invalid दाखवत असेल तर Product Fake असू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
Call दरम्यान आवाज अस्पष्ट येत असेल, Noise Cancellation काम करत नसेल तर सावध राहा.
Picture Credit: Pinterest
Fake Earbuds काही दिवसांतच कमी Backup देऊ लागतात.
Picture Credit: Pinterest
Official Store किंवा Trusted E-commerce Seller कडून Product घेतल्यास Fake मिळण्याचा धोका कमी होतो.
Picture Credit: Pinterest
तुमची Car Hack होऊ शकते? Cybersecurity चा वाढता धोका