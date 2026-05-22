Earbuds Original की Duplicate? १० सेकंदात ओळखा

22 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Price खूपच कमी असेल तर सावध!

महाग ब्रँडचे Earbuds अर्ध्या किमतीत मिळत असतील, तर ते Fake असण्याची शक्यता जास्त असते.

Packaging नीट तपासा

Original Product ची बॉक्स क्वालिटी, Printing आणि Branding खूप क्लीन असते. Fake मध्ये Spelling Mistakes किंवा हलकी Printing दिसू शकते.

Sound Quality मध्ये फरक जाणवतो

Fake Earbuds मध्ये Bass जास्त पण Clear Sound कमी असतो. Original मध्ये Balanced Audio मिळतो.

Original Earbuds हातात Premium वाटतात. Fake मध्ये Plastic Quality स्वस्त वाटू शकते.

Build Quality तपासा

Original Case चे Magnets, Lid आणि Charging Port Smooth असतात. Fake मध्ये Loose Fitting दिसू शकते.

Charging Case नीट पाहा

अनेक Original Earbuds ची Official App असते. Fake Product App ला Connect होत नाही किंवा Features कमी असतात.

App Connectivity तपासा

ब्रँडच्या Official Website वर Serial Number Check करता येतो. तो Invalid दाखवत असेल तर Product Fake असू शकतो.

Serial Number Verify करा

Call दरम्यान आवाज अस्पष्ट येत असेल, Noise Cancellation काम करत नसेल तर सावध राहा.

Noise Cancellation

Fake Earbuds काही दिवसांतच कमी Backup देऊ लागतात.

Battery Backup मध्ये मोठा फरक

Official Store किंवा Trusted E-commerce Seller कडून Product घेतल्यास Fake मिळण्याचा धोका कमी होतो.

फक्त Trusted Seller कडूनच खरेदी करा

