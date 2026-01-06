सोशल मीडियावर असे वाढवा लाईक्स 

तुमचे फोटो आणि व्हिडीओ हाय क्वालिटीमध्ये पोस्ट करा. 

हाय क्वालिटी

सकाळी 7–9, दुपारी 12–2, रात्री 7–10 या वेळेत पोस्ट शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. 

पोस्ट करण्याची वेळ

ट्रेंड म्युझिक आणि व्हायरल फॉर्मेट्सचा वापर करा.

व्हायरल ट्रेंड

मर्यादित आणि योग्य हॅशटॅग्सचा वापर करा, अतिवापर टाळा. 

योग्य हॅशटॅग्स

आकर्षक कॅप्शन 

शेअर केलेल्या फोटो आणि व्हिडीओचे कॅप्शन आकर्षक ठेवा. 

रोज किंवा ठराविक वेळेत पोस्ट करा. 

रोज पोस्ट करा

पोल, प्रश्न, स्टिकर्स यामुळे तुमच्या अकाऊंटची एंगेजमेंट वाढेल.  

अकाऊंट एंगेजमेंट

प्रोफाईल फोटो आणि बायो आकर्षक ठेवा. 

आकर्षक बायो 

