तुमचे फोटो आणि व्हिडीओ हाय क्वालिटीमध्ये पोस्ट करा.
सकाळी 7–9, दुपारी 12–2, रात्री 7–10 या वेळेत पोस्ट शेअर करण्याचा प्रयत्न करा.
ट्रेंड म्युझिक आणि व्हायरल फॉर्मेट्सचा वापर करा.
मर्यादित आणि योग्य हॅशटॅग्सचा वापर करा, अतिवापर टाळा.
शेअर केलेल्या फोटो आणि व्हिडीओचे कॅप्शन आकर्षक ठेवा.
रोज किंवा ठराविक वेळेत पोस्ट करा.
पोल, प्रश्न, स्टिकर्स यामुळे तुमच्या अकाऊंटची एंगेजमेंट वाढेल.
प्रोफाईल फोटो आणि बायो आकर्षक ठेवा.
