IPO मध्ये गुंतवणूक करताय? आधी 'हे' गणित समजा 

Business

19  February 2026

Author:  दिवेश चव्हाण 

कंपनीचा बिझनेस मॉडेल आणि कमाईची क्षमता नीट समजून घ्या.

क्षमता

Picture Credit: Pinterest

DRHP (Draft Red Herring Prospectus) वाचल्याशिवाय गुंतवणूक करू नका.

गुंतवणूक

Picture Credit: Pinterest

कंपनीचा नफा, कर्ज आणि कॅश फ्लो तपासा.

कॅश फ्लो

Picture Credit: Pinterest

IPO ची किंमत (valuation) जास्त तर नाही ना, हे तुलना करून पाहा.

किंमत

Picture Credit: Pinterest

ग्रे मार्केट प्रीमियम

 ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) वर पूर्णपणे अवलंबून राहू नका.

Picture Credit: Pinterest

लिस्टिंग गेनसाठी आणि लॉंग टर्मसाठी वेगळी स्ट्रॅटेजी ठेवा.

स्ट्रॅटेजी

Picture Credit: Pinterest

 मार्केटची परिस्थिती (bull/bear phase) लक्षात घ्या.

परिस्थिती

Picture Credit: Pinterest

आमलकी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त आणि नियम

पुढे वाचा