IPO मध्ये गुंतवणूक करताय? आधी 'हे' गणित समजा 

कंपनीचा बिझनेस मॉडेल आणि कमाईची क्षमता नीट समजून घ्या.
DRHP (Draft Red Herring Prospectus) वाचल्याशिवाय गुंतवणूक करू नका.
कंपनीचा नफा, कर्ज आणि कॅश फ्लो तपासा.
IPO ची किंमत (valuation) जास्त तर नाही ना, हे तुलना करून पाहा.
ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) वर पूर्णपणे अवलंबून राहू नका.
लिस्टिंग गेनसाठी आणि लॉंग टर्मसाठी वेगळी स्ट्रॅटेजी ठेवा.
मार्केटची परिस्थिती (bull/bear phase) लक्षात घ्या.
