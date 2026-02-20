उन्हाळ्यात बाईकचे इंजिन कसे कूल ठेवावे? 

उन्हाळा सुरु झाला आहे. या मोसमात बाईकची विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते.
Picture Credit: Pinterest
यातही बाईकच्या इंजिनवर विशेष लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
तुम्ही उन्हाळयात बाईकचे इंजिन कसे कूल ठेवता येईल, त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
उन्हाळ्यात उष्णता जास्त असल्याने इंजिन ऑइल पटकन खराब होते. योग्य ग्रेडचे आणि कंपनीने सुचवलेले ऑइल वापरा.
धुळीमुळे एअर फिल्टर ब्लॉक झाल्यास इंजिनला योग्य हवा मिळत नाही आणि तापमान वाढते. त्यामुळे फिल्टर साफ किंवा बदलून घ्या.
सिग्नल किंवा लांब ट्रॅफिकमध्ये अनावश्यक आयडलिंग टाळा. शक्य असल्यास इंजिन बंद करा.
बाईक सावलीत किंवा कव्हर वापरून पार्क करा. थेट उन्हात ठेवल्यास इंजिन आणि इतर पार्ट्स गरम होतात.=
चेन कोरडी असल्यास इंजिनवर जास्त लोड येतो. नियमित ल्युब्रिकेशन केल्याने स्मूथ रनिंग होते.