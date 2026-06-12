फेसबूकमध्ये टू फॅक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन करा. ज्यामुळे लॉगिन करताना ओटीपीची गरज पडेल.
Picture Credit: pinterest
लॉगिन अॅक्टिव्हिटीमध्ये बघा की तुमचं अकाऊंट कोणत्या डिव्हाईसवर लॉगिन केलं आहे.
Picture Credit: pinterest
तुमचे अकाऊंट अनोळखी डिव्हाईसवर लॉगिन असल्यास त्वरित लॉग आऊट करा.
Picture Credit: pinterest
तुमच्या पोस्ट्स आणि वैयक्तिक माहिती फ्रेंड्स किंवा ओन्ली मी वर सेट करा.
Picture Credit: pinterest
तुमचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल अॅड्रेस पब्लिक ठेऊ नका.
Picture Credit: pinterest
फेसबूकमध्ये ज्या थर्ड पार्टी सेवांचा तुम्ही वापर करत नसाल, त्या हटवा.
Picture Credit: pinterest
फेसबूकचे लॉगिन अलर्ट फिचर चालू करा.
Picture Credit: pinterest
प्रायव्हसी सेटिंगमध्ये जाऊन तुम्ही ठरवू शकता की, कोण तुम्हाला मेसेज आणि फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवणार.
Picture Credit: pinterest