बनावट QR Code  कसे ओळखाल? 

Tech

25 December 2025

Author:  मयुर नवले

हल्ली प्रत्येक दुकानात आपल्याला क्यूआर कोड दिसते.

क्यूआर कोड

Image Source: Pinterest 

तसेच फोन पे, गूगल पे सारख्या ॲपच्या सहाय्याने आपण ऑनलाइन पेमेंट करत असतो. 

UPI Apps

मात्र, काही ठिकाणी बनावट क्यूआर कोड देखील लावले जातात.

बनावट QR Code 

बनावट क्यूआर कोड स्कॅन केल्याने तुमचा बँक बॅलन्स रिकामा  होऊ शकतो.

बँक बॅलन्स रिकामा

पेमेंट केल्यानंतर दुकानातील साउंड बॉक्सच्या आवाजाकडे लक्ष द्या.

कसे ओळखाल बनावट क्यूआर

जर त्या साउंड बॉक्समधून आवाज आला नाही तर सावधान रहा.

सावधान

बनावट क्यूआर कोड ओळखण्यासाठी गूगल लेन्सने ते क्यूआर कोड  स्कॅन करा.

गुगल लेन्सची मदत घ्या

यासोबतच पेमेंट करता दुकानाच्या मालकाचे नाव तपासा. चुकीचे नाव आल्यास ऑनलाईन पेमेंट टाळा.

दुकान मालकाचे नाव

Royal Enfield Classic 350 ची ऑन रोड  किंमत किती?

पुढे वाचा