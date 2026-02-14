AI: आर्टिफिशल इंटेलिजन्स  तंत्रज्ञान आपल्या आयुष्याचा  एक भाग बनलंय

Science Technology

14 February 2026

Author: Ved Barve

त्यामुळे AI टेक्नॉलॉजी शिकणं  आता गरजेचं बनलं आहे

AI शिकण्याची गरज

AI शिकण्यासाठी तुम्ही ‘हे’ बेसिक कोर्स करु शकता

बेसिक कोर्स

Python Programming चा कोर्स तुम्ही सर्वात आधी निवडा

Python Programming

Python ही AI ची सर्वात बेसिक पण महत्वाची भाषा मानली जाते

बेसिक लँग्वेज

त्यानंतर Machine Learning चा  कोर्स करु शकता

Machine Learning

मशीन लर्निंगद्वारे मशीन डेटा शिकता येऊ शकतो

मशीन डेटा

या दोन कोर्समुळे तुमचा AI चा पाया मजबूत होईल, शिकण्यासोबतच प्रॅक्टिस करत राहणेही महत्वाचे आहे

AI चा पाया

