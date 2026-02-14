त्यामुळे AI टेक्नॉलॉजी शिकणं आता गरजेचं बनलं आहे
AI शिकण्यासाठी तुम्ही ‘हे’ बेसिक कोर्स करु शकता
Python Programming चा कोर्स तुम्ही सर्वात आधी निवडा
Python ही AI ची सर्वात बेसिक पण महत्वाची भाषा मानली जाते
त्यानंतर Machine Learning चा कोर्स करु शकता
मशीन लर्निंगद्वारे मशीन डेटा शिकता येऊ शकतो
या दोन कोर्समुळे तुमचा AI चा पाया मजबूत होईल, शिकण्यासोबतच प्रॅक्टिस करत राहणेही महत्वाचे आहे
