पासवर्ड, फिंगरप्रिंट किंवा फेस लॉकने तुम्ही व्हॉट्सअॅपवर प्रायव्हेट चॅट्स लॉक करू शकता.
व्हॉट्सअॅपवर प्रायव्हेट चॅट्स लॉक करण्यासाठी सोपी प्रोसेस फॉलो करावी लागणार आहे.
सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनवर व्हॉट्सअॅप ओपन करा.
आता तुम्हाला जे चॅट्स लॉक करायचे आहेत, ते ओपन करा.
संबंधित चॅट्सच्या प्रोफाईलमध्ये गेल्यावर तुम्हाला चॅट लॉक पर्याय दिसेल.
चॅट लॉक पर्याय चालू करताच तुम्ही निवडलेले चॅट लॉक होईल आणि कोणालाही दिसणार नाही.
तुम्ही चॅट लॉक करण्यासाठी फेस आयडी किंवा फिंगरप्रिंट सेट करू शकता.
लॉक चॅट नावाचा एक वेगळा फोल्डर व्हॉट्सअॅपमध्ये उपलब्ध आहे.
