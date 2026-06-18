 बाईकचे टायर कधी बदलावे?

Automobile

18 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

टायरवरील ग्रिप 

टायरवरील ग्रिप किंवा ट्रेड खूप झिजल्यास ते बदलावे.

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टायरवरील भेगा

टायरवर भेगा किंवा कट दिसल्यास दुर्लक्ष करू नका.

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नवीन टायर

पावसात बाईक वारंवार घसरत असल्यास नवीन टायरचा विचार करा.

Picture Credit: Pinterest

ब्रेक लावल्यावर पकड कमी वाटत असल्यास टायर तपासा.

टायर तपासा

Picture Credit: Pinterest

टायरचे वय 4-5 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास बदलणे योग्य ठरते.

टायरचे वय

Picture Credit: Pinterest

टायरचा पृष्ठभाग खूप गुळगुळीत झाल्यास धोका वाढतो.

टायर गुळगुळीत असणे

\Picture Credit: Pinterest

वारंवार पंक्चर होत असल्यास टायर बदलणे फायदेशीर ठरू शकते.

टायर बदलणे फायदेशीर 

Picture Credit: Pinterest

ओल्या रस्त्यावर चांगली ग्रिप देणारे टायर सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे आहेत.

चांगली ग्रिप 

Picture Credit: Pinterest

पावसाळ्यापूर्वी टायर तपासणी करून गरज असल्यास ते बदलल्यास प्रवास अधिक सुरक्षित होतो.

टायर तपासणी 

Picture Credit: Pinterest

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