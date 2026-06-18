टायरवरील ग्रिप किंवा ट्रेड खूप झिजल्यास ते बदलावे.
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टायरवर भेगा किंवा कट दिसल्यास दुर्लक्ष करू नका.
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पावसात बाईक वारंवार घसरत असल्यास नवीन टायरचा विचार करा.
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ब्रेक लावल्यावर पकड कमी वाटत असल्यास टायर तपासा.
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टायरचे वय 4-5 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास बदलणे योग्य ठरते.
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टायरचा पृष्ठभाग खूप गुळगुळीत झाल्यास धोका वाढतो.
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वारंवार पंक्चर होत असल्यास टायर बदलणे फायदेशीर ठरू शकते.
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ओल्या रस्त्यावर चांगली ग्रिप देणारे टायर सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे आहेत.
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पावसाळ्यापूर्वी टायर तपासणी करून गरज असल्यास ते बदलल्यास प्रवास अधिक सुरक्षित होतो.
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