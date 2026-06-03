इअरबड्स नेहमी पूर्ण चार्ज ठेवण्याची गरज नसते. वारंवार 100% चार्ज केल्याने बॅटरीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
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इअरबड्ससोबतचा चार्जिंग केस पूर्णपणे डिस्चार्ज होऊ देऊ नका. नियमित चार्जिंगमुळे बॅटरीचे आयुष्य टिकून राहते.
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नेहमी उच्च व्हॉल्यूमवर संगीत ऐकल्यास बॅटरी अधिक वेगाने खर्च होते. मध्यम आवाजात वापर केल्यास चार्ज जास्त काळ टिकू शकतो.
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इअरबड्स वापरत नसताना ते डिव्हाइसपासून डिस्कनेक्ट करा किंवा Bluetooth बंद करा. त्यामुळे अनावश्यक बॅटरी खर्च कमी होतो.
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जास्त तापमान बॅटरीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते. इअरबड्स थेट सूर्यप्रकाशात किंवा गरम ठिकाणी ठेवणे टाळा.
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कंपन्या वेळोवेळी बॅटरी ऑप्टिमायझेशनसाठी अपडेट्स देतात. त्यामुळे उपलब्ध अपडेट्स इंस्टॉल करणे फायदेशीर ठरते.
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काही आठवडे किंवा महिने इअरबड्स वापरणार नसल्यास ते सुमारे 40-60% चार्जमध्ये ठेवणे अधिक योग्य मानले जाते.
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चार्जिंगच्या सवयी, तापमान आणि वापराची पद्धत यांचा बॅटरीवर थेट परिणाम होतो. सोप्या सवयी अंगीकारल्यास इअरबड्सची बॅटरी अधिक काळ चांगली कामगिरी करू शकते.
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