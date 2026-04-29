स्कॅम आणि फ्रॉडच्या घटनांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाढत आहेत.
असे अनेक लोक आहेत जे ऑनलाइन फसवणूकीला बळी पडतात. त्यांनी लाखो रुपये गमावले आहेत.
ऑनलाइन फसवणूक टाळण्यासाठी येथे काही सोप्या स्टेप्स आहेत.
अनोळखी नंबरला रिप्लाय देऊ नका. किंवा कोणत्याही लिंकवर क्लिक करु नका.
तुमचा फोन आणि लॅपटॉप सॉफ्टवेअरशी अपडेट असावा. हे सिक्योरिटीसाठी महत्त्वाचे आहे.
सोपा पासवर्ड तयार करणे टाळा आणि पासवर्ड वेळोवेळी बदला.
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा अनोळखी लोकांसोबत वाय-फाय वापरणे टाळा. यामुळे फोन हॅक होऊ शकतो.
तुमचे कॉल आणि मेसेज दुसऱ्या नंबरवर जात नाहीत याची खात्री करा.
