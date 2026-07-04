ब्लू टिकशिवाय वाचा व्हॉट्सॲप मेसेज 

Science Technology

4 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

व्हॉट्सॲप मेसेज 

व्हॉट्सॲपवर रोज आपल्याला अनेक मेसेज येतात. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

बरोबर आहे ना?

काहीवेळा आपल्याला मेसेज वाचायचे असतात आणि समोरच्याला कळू देखील द्यायचं नसतं. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सोप्या ट्रिक्स

अशावेळी तुम्ही काही सोप्या ट्रिक्स वापरू शकता.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

नोटिफिकेशन पॅनलमधून चॅट ओपन न करताच मेसेज वाचू शकता.

नोटिफिकेशन पॅनल

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

रीड रिसिप्ट्स बंद केल्यास समोरील व्यक्तीला समजत नाही की मेसेज वाचले आहेत की नाही.

रीड रिसिप्ट्स

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

एअरप्लेन मोड ऑन करून कोणाचेही मेसेज वाचा.

एअरप्लेन मोड

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

मेसेज वाचून झाल्यानंतर ॲप आणि एअरप्लेन मोड बंद करा.

लक्षात ठेवा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता समोरच्याला कळणार देखील नाही की तुम्ही त्यांचे मेसेज वाचले आहेत. 

असे वाचा मेसेज

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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