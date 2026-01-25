अनोळखी नंबर, चुकीचा यूआरएल किंवा जास्तीचे सिम्बॉल्स असलेले मेसेज स्कॅमचा संकेत देतात.
ओटीपी, पिन किंवा वैयक्तिल माहिती विचारत असलेल्या मेसेज आणि कॉल्सकडे दुर्लक्ष करा.
आजच पैसे भरा, अकाऊंट ब्लॉक होईल, असे मेसेज स्कॅमर्सद्वारे पाठवले जातात.
प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअर व्यतिरिक्त कुठूनही अॅप डाऊनलोड करू नका.
पोलीस किंवा बँक अधिकाऱ्यांची नावं वापरून कोणी धमकी देत असेल तर सावध राहा.
जास्तीचे ऑफर्स किंवा आकर्षक डिल्सवर लगेच विश्वास ठेवू नका
स्कॅमला बळी पडल्यास तात्काळ 1930 वर कॉल करा
कोणताही स्कॅम झाल्यास तात्काळ तुमच्या बँकेला माहिती द्या.
