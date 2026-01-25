ऑनलाईन स्कॅम ओळखण्याचे सोपे उपाय 

25 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

अनोळखी नंबर, चुकीचा यूआरएल किंवा जास्तीचे सिम्बॉल्स असलेले मेसेज स्कॅमचा संकेत देतात. 

स्कॅमचा संकेत

ओटीपी, पिन किंवा वैयक्तिल माहिती विचारत असलेल्या मेसेज आणि कॉल्सकडे दुर्लक्ष करा. 

असे मेसेज टाळा

आजच पैसे भरा, अकाऊंट ब्लॉक होईल, असे मेसेज स्कॅमर्सद्वारे पाठवले जातात.

विश्वास ठेऊ नका

नेहमी लक्षात ठेवा 

प्ले स्टोअर किंवा अ‍ॅप स्टोअर व्यतिरिक्त कुठूनही अ‍ॅप डाऊनलोड करू नका. 

पोलीस किंवा बँक अधिकाऱ्यांची नावं वापरून कोणी धमकी देत असेल तर सावध राहा. 

वेळीच सावध व्हा

जास्तीचे ऑफर्स किंवा आकर्षक डिल्सवर लगेच विश्वास ठेवू नका

आकर्षक डिल्स

स्कॅमला बळी पडल्यास तात्काळ 1930 वर कॉल करा

स्कॅमची माहिती द्या 

कोणताही स्कॅम झाल्यास तात्काळ तुमच्या बँकेला माहिती द्या. 

बँकेला कळवा

