स्मार्टफोनमध्ये सेटिंगमध्ये जाऊन कोणता अॅप जास्त डेटा खर्च करतो, हे तपासा.
गरज नसलेल्या अॅप्ससाठी बॅकग्राऊंड डेटा बंद ठेवा.
अॅप्सचे ऑटो अपडेट बंद ठेवल्यास तुमचा मोबाईल डेटा कमी खर्च होईल.
युट्यूब, इंस्टाग्राम आणि फेसबूकची व्हिडीओ क्वालिटी कमी ठेवा.
सेटिंगमध्ये जाऊन डेटा सेव्हर मोड ऑन करा.
फोटो, ड्राइव्ह, व्हॉट्सअॅप बॅकअप फक्त वायफायवर ऑन ठेवा.
हॉटस्पॉटमुळे तुमचा डेटा अतिशय वेगाने संपतो.
डेटा लिमीट सेट केल्यास तुम्ही डेटाचा मर्यादित वापर करू शकता.