काही सोप्या ट्रिक्स वापरून तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये पैसे वाचवू शकता.
कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या ऑफर्स तपासा.
जास्तीचे डिस्काऊंट मिळवण्यासाठी तुम्ही कूपन कोडचा वापर करू शकता.
वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरील किंमतींची तुलना करून बेस्ट डील निवडा.
खरेदीसाठी घाई करू नका. अॅनेझॉन-फ्लिपकार्टवर सेलची वाट बघा.
उपलब्ध डिस्काऊंटसह कॅशबॅक ऑफर्सचा देखील फायदा घ्या.
आधीच विशलिस्ट बनवा, ज्यामुळे किंमत कमी झाल्यावर तात्काळ खरेदी करू शकता.
शॉपिंग करताना फ्री डिलिव्हरी पर्याय निवडा, यामुळे बचत होईल.
