ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये वाचवा पैसे

Science Technology

4 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ऑनलाईन शॉपिंग

काही सोप्या ट्रिक्स वापरून तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये पैसे वाचवू शकता. 

Picture Credit:  pinterest

ऑफर्स तपासा

कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या ऑफर्स तपासा.

Picture Credit:  pinterest

जास्तीचे डिस्काऊंट मिळवण्यासाठी तुम्ही कूपन कोडचा वापर करू शकता.

कूपन कोड

Picture Credit:  pinterest

वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरील किंमतींची तुलना करून बेस्ट डील निवडा.

किंमतीची तुलना

Picture Credit:  pinterest

खरेदीसाठी घाई करू नका. अ‍ॅनेझॉन-फ्लिपकार्टवर सेलची वाट बघा. 

सेलची प्रतिक्षा

Picture Credit:  pinterest

उपलब्ध डिस्काऊंटसह कॅशबॅक ऑफर्सचा देखील फायदा घ्या. 

कॅशबॅक ऑफर्स

Picture Credit:  pinterest

आधीच विशलिस्ट बनवा, ज्यामुळे किंमत कमी झाल्यावर तात्काळ खरेदी करू शकता. 

विशलिस्ट बनवा

Picture Credit:  pinterest

शॉपिंग करताना फ्री डिलिव्हरी पर्याय निवडा, यामुळे बचत होईल. 

फ्री डिलीव्हरी

Picture Credit:  pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा