सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये इंस्टाग्राम ओपन करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता तुमची पोस्ट क्रिएट करा आणि कॅप्शन, टॅग सर्वकाही अॅड करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता अॅडव्हान्स सेटिंगमध्ये जा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
इथे तुम्हाला शेड्यूल दिस पोस्ट पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
पोस्ट कधी शेअर करायची आहे, यासाठी वेळ आणि तारीख निवडा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता स्क्रीनवर दिसणाऱ्या शेड्यूल पर्यायवर टॅप करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
तुम्ही सेट केलेल्या वेळ आणि तारीखनुसार तुमची पोस्ट शेअर केली जाईल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
अशा पद्धतीने तुम्ही इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेड्यूल करू शकता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)