इंस्टाग्राममधील सेल्फी लॉक फीचर ऑन करण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
सर्वात आधी इंस्टाग्राम ओपन करा आणि प्रोफाईलवर क्लिक करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या तीन लाईन्सवर क्लिक करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता स्क्रीनवर दिसणारा अकाऊंट सेंटर पर्याय निवडा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता पासवर्ड अँड सिक्योरिटी पर्याय निवडा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता व्हेरिफिकेशन सेल्फीवर टॅप करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
तुमच्या ईमेल आयडीवर एक कोड येईल, तो इथे प्रविष्ट करा
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता सेल्फी क्लिक करण्यासाठी सज्ज व्हा आणि ॲप लॉक करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)