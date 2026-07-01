व्हॉट्सॲपवर असं सेट करा यूजरनेम 

Science Technology

1 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

व्हॉट्सॲप उघडा

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये व्हॉट्सॲप ओपन करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सेटिंग निवडा

आता वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या तीन डॉटवर क्लिक करून सेटिंग ओपन करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रोफाईल उघडा

आता प्रोफाईल किंवा अकाऊंट पर्यायावर क्लिक करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

इथे तुम्हाला यूजरनेम सेट करण्याचा पर्याय दिसेल.

यूजरनेम पर्याय

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

यूजरनेम 3 ते 35 अक्षरांपर्यंत सेट केले जाऊ शकते.

अक्षरांची मर्यादा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

अंक, टिंब, अधोरेखन इत्यादी जोडून युझरनेम सेट करू शकता. 

यूजरनेम निवडा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रोफेशन किंवा ऑफिशियल, आयॲम, ओजी, किंवा रिअल यांसारखे उपसर्ग जोडूनही युझरनेम तयार करू शकता. 

यूजरनेम प्रकार

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

इंस्टाग्राम किंवा फेसबुक युझरनेम देखील व्हॉट्सॲप युजरनेम म्हणून सेट करू शकता.

लक्षात ठेवा 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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