इंस्टाग्रामवर असं शेअर करा लाईव्ह लोकेशन

Science Technology

10 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सोपी प्रोसेस 

इंस्टाग्रामवर लाईव्ह लोकेशन शेअर करण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

ॲप उघडा

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये इंस्टाग्राम ॲप ओपन करा. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

चॅट निवडा

आता ज्या यूजरसोबत लोकेशन शेअर करायचे आहे, त्याचे चॅट ओपन करा. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता चॅट स्क्रीनमध्ये प्लस किंवा अटॅचमेंट पर्यायवर टॅप करा. 

प्लस टॅप

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

इथे तुम्हाला लोकेशन पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा. 

लोकेशन निवडा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता शेअर लाईव्ह लोकेशन पर्यायवर क्लिक करा. 

लाईव्ह लोकेशन

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता इंस्टाग्रामला लोकेशन ॲक्सेससाठी परवानगी द्या. 

परवानगी द्या

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

यानंतर तुमचे लाईव्ह लोकेशन तुमच्या मित्रसोबत शेअर केले जाईल. 

लोकेशन पाठवा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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