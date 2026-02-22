व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणारे अनोखळी कॉल्स असे करा सायलेंट

Science Technology

22 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

तुम्हाला देखील व्हॉट्सअ‍ॅपवर अनोळखी लोकांचे कॉल्स येत आहेत का?

व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल्स 

Picture Credit: Pinterest

हैराण झालात?

सतत येणाऱ्या अनोळखी व्हॉट्सअ‍ॅप कॉल्समुळे तुम्ही हैराण झाला आहात का?

Picture Credit: Pinterest

अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही व्हॉट्सअ‍ॅपवरील अनोळखी कॉल्स सायलेंट करू शकता. 

अनोळखी कॉल्स

Picture Credit: Pinterest

सर्वात आधी व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा आणि थ्री-डॉट बटनवर क्लिक करा.

प्रोसेस वाचा

Picture Credit: Pinterest

सेटिंगमध्ये प्रायव्हसी ऑप्शनवर क्लिक करा आणि खाली स्क्रोल करा. 

व्हॉट्सअ‍ॅप सेटिंग

\Picture Credit: Pinterest

खालील बाजूला दिसणाऱ्या प्रायव्हसी बटणवर क्लिक करा.

प्रायव्हसी बटण

Picture Credit: Pinterest

स्क्रीनवर दिसणारे टॉगल ऑन करा. 

टॉगल चालू करा

Picture Credit: Pinterest

आता व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्समुळे तुम्हाला डिस्टर्ब होणार नाही. 

अनोळखी कॉल्स

Picture Credit: Pinterest

