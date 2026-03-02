अशी सोडवा लॅपटॉपची बॅटरी समस्या 

Science Technology

2 March 2026

Author:  हर्षदा जाधव

लॅपटॉपमध्ये विंडो+आई प्रेस करा. आता सेटिंग्स पेज ओपन होईल. 

सेटिंग्स पेज

Picture Credit: Pinterest

स्क्रोल-डाउन

सिस्टिमवर क्लिक करा, स्क्रोल-डाउन करा आणि पावर अँड बॅटरी पर्यायावर क्लिक करा. 

Picture Credit: Pinterest

लॅपटॉपमध्ये पावर मोड सुरु होईल. ऑन बॅटरी पर्याय निवडा आणि बेस्ट पावर एफिशिएंसी ऑप्शनवर क्लिक करा.

ऑन बॅटरी पर्याय 

Picture Credit: Pinterest

स्क्रिनवर दिसणाऱ्या बॅटरी लेव्हल पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर अ‍ॅप्सची यादी ओपन होईल. 

अ‍ॅप्सची यादी

Picture Credit: Pinterest

तुम्हाला ज्या अ‍ॅपची गरज नाही, त्यासमोर दिसणाऱ्या 3 डॉट आयकॉनवर क्लिक करा. 

3 डॉट आयकॉन

\Picture Credit: Pinterest

आता मॅनेज बॅकग्राउंड अ‍ॅक्टिव्हिटी वर क्लिक करा.

बॅकग्राउंड अ‍ॅक्टिव्हिटी

Picture Credit: Pinterest

यानंतर, पॉवर ऑप्टिमाइझ्ड पर्यायावर जा आणि नेव्हर वर क्लिक करा.

पॉवर ऑप्टिमाइझ्ड

Picture Credit: Pinterest

अशा पद्धतीने तुम्ही सेटिंगमध्ये बदल करून लॅपटॉपची बॅटरी समस्या सोडवू शकता. 

सेटिंगमध्ये बदल

Picture Credit: Pinterest

