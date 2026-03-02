लॅपटॉपमध्ये विंडो+आई प्रेस करा. आता सेटिंग्स पेज ओपन होईल.
सिस्टिमवर क्लिक करा, स्क्रोल-डाउन करा आणि पावर अँड बॅटरी पर्यायावर क्लिक करा.
लॅपटॉपमध्ये पावर मोड सुरु होईल. ऑन बॅटरी पर्याय निवडा आणि बेस्ट पावर एफिशिएंसी ऑप्शनवर क्लिक करा.
स्क्रिनवर दिसणाऱ्या बॅटरी लेव्हल पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर अॅप्सची यादी ओपन होईल.
तुम्हाला ज्या अॅपची गरज नाही, त्यासमोर दिसणाऱ्या 3 डॉट आयकॉनवर क्लिक करा.
आता मॅनेज बॅकग्राउंड अॅक्टिव्हिटी वर क्लिक करा.
यानंतर, पॉवर ऑप्टिमाइझ्ड पर्यायावर जा आणि नेव्हर वर क्लिक करा.
अशा पद्धतीने तुम्ही सेटिंगमध्ये बदल करून लॅपटॉपची बॅटरी समस्या सोडवू शकता.
