इंस्टाग्रामवरील स्पॅम मेसेजपासून कशी सुटका मिळवाल? 

Science Technology

15 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

इंस्टाग्राम उघडा

इंस्टाग्राम ॲप ओपन करा आणि प्रोफाईलवर क्लिक करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

मेन्यू निवडा

वरच्या उजव्या कोपऱ्यात दिसणाऱ्या मेन्यूवर टॅप करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रायव्हसी पर्याय 

आता सेटिंग आणि प्रायव्हसी पर्याय निवडा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

खाली स्क्रोल करा आणि मेसेज अँड स्टोरी रिप्लाय पर्याय निवडा.

स्टोरी रिप्लाय

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

मेसेज कंट्रोल ओपन केल्यानंतर अदर्स ऑन इंस्टाग्राम किंवा पिपल व्हू कॅन मेसेज यू असे दोन पर्याय दिसतील.

स्टोरी रिप्लाय

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

डोन्ट रिसीव्ह रिक्वेस्ट हा पर्याय निवडा. 

पर्याय निवडा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

हिडन वर्ड्समध्ये जाऊन हाईड मेसेज रिक्वेस्ट आणि ॲडव्हांस फिल्टरिंग पर्याय निवडा. 

ॲडव्हांस फिल्टरिंग

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

संशयास्पद किंवा स्पॅम अकाउंट्सना ब्लॉक आणि रिपोर्ट करा. 

स्पॅम अकाउंट्स

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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