Monsoon Ride नंतर Bike Chain कशी साफ करावी?

12 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

नियमित क्लिनिंग करा

पावसाळ्यात चिखल, धूळ आणि पाणी चैनवर साचते. त्यामुळे चैन वेळोवेळी स्वच्छ करणे गरजेचे आहे.

चैन Lubrication

ओल्या वातावरणामुळे Chain पटकन कोरडी पडते. त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे Chain Lube वापरा.

चैनमधला फरक

WD-40 Cleaning साठी उपयोगी असते, पण कायम Lubrication साठी Chain Lubeच वापरणे योग्य.

खूप Loose किंवा Tight Chain मुळे Bike Performance कमी होऊ शकतो आणि आवाजही वाढतो.

चैन तपासा

पावसाच्या पाण्यामुळे Chain वर Rust येण्याची शक्यता वाढते. Ride नंतर Chain कोरडी पुसा.

Rust पासून संरक्षण

जास्त Pressure ने धुतल्यास Chain मधील Grease निघू शकते आणि O-Ring खराब होऊ शकतात.

Pressure Wash टाळा

Sprocket Teeth झिजले असल्यास नवीन Chain लावूनही फायदा होत नाही.

चैन Sprocket तपासा

