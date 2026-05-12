पावसाळ्यात चिखल, धूळ आणि पाणी चैनवर साचते. त्यामुळे चैन वेळोवेळी स्वच्छ करणे गरजेचे आहे.
ओल्या वातावरणामुळे Chain पटकन कोरडी पडते. त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे Chain Lube वापरा.
WD-40 Cleaning साठी उपयोगी असते, पण कायम Lubrication साठी Chain Lubeच वापरणे योग्य.
खूप Loose किंवा Tight Chain मुळे Bike Performance कमी होऊ शकतो आणि आवाजही वाढतो.
पावसाच्या पाण्यामुळे Chain वर Rust येण्याची शक्यता वाढते. Ride नंतर Chain कोरडी पुसा.
जास्त Pressure ने धुतल्यास Chain मधील Grease निघू शकते आणि O-Ring खराब होऊ शकतात.
Sprocket Teeth झिजले असल्यास नवीन Chain लावूनही फायदा होत नाही.
