पावसाळ्यात ईअरबड्स ओले झाले तर घाबरून जाण्याची गरज नाही.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
काही सोपे उपाय वापरून तुम्ही ईअरबड्स दुरुस्त करू शकता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ईअरबड्स ओले आले तर सर्वात आधी कानातून काढा आणि सुक्या कापडाने पुसा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
काही तासांसाठी ईअरबड्स एका हवेशीर आणि कोरड्या ठिकाणी ठेवा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
चार्जिंग केस ओला झाला असेल तर त्याला देखील सुक्या कापडाने पुसा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ओले ईअरबड्स चार्जिंग केसमध्ये ठेऊ नका.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ईअरबड्स ओले झाल्यास त्यांना चार्ज करण्याचा प्रयत्न करू नका.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ईअरबड्स सुकवण्यासाठी हेयर ड्रायर, हीटर किंवा तीव्र ऊन्हात ठेऊ नका.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)