उन्हाळ्यात केसांची काळजी कशी घ्यावी ?

उन्हाळ्यात फक्त त्वचा टॅन होत नाही तर केस देखील रुक्ष होतात.
वाढलेलं तापमान, घाम, धूळ आणि सूर्यप्रकाश यामुळे केस कोरडे, चिकट किंवा कमकुवत होऊ शकतात.
केस स्वच्छ ठेवा उन्हाळ्यात जास्त घाम येत असल्याने स्कॅल्पवर तेल आणि घाण साचते.
याचमुळे अनेकजण महागड्या ट्रीटमेंटवर खर्च करतात.
मात्र तुम्ही घरगुती सोप्या उपायांनी देखील केसांची काळजी घेऊ शकता.
आठवड्यातून २–३ वेळा सौम्य शॅम्पूने केस धुवा. खूप गरम पाण्याने केस धुवू नका, त्यामुळे केस अधिक कोरडे होतात.
नारळाचं किंवा बदामाचं तेल हलकं गरम करून स्कॅल्पला मसाज करा.
यामुळे केसांना पोषण मिळतं आणि उष्णतेमुळे होणारा कोरडेपणा कमी होतो.
तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे केसांची नैसर्गिक चमक कमी होऊ शकते. बाहेर पडताना स्कार्फ, टोपी किंवा कॅप वापरा.
शरीर हायड्रेट राहिलं तर केसांनाही फायदा होतो. उन्हाळ्यात पुरेसं पाणी, ताक, नारळपाणी आणि फळांचा ज्यूस घ्या.
