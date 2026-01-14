लॅपटॉप किबोर्डची काळजी कशी घ्यावी?

14 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

खाताना किंवा पिताना लॅपटॉप वापरू नका, अन्यथा कण अडकून कीज खराब होऊ शकतात. 

सॉफ्ट ब्रश किंवा मायक्रोफायबर कापडाने लॅपटॉपचा किबोर्ड साफ करा. 

किबोर्डची साफसफाई करताना लॅपटॉप बंद ठेवा, अन्यथा स्फोट होऊ शकतो. 

धूळ, घाण आणि पाण्यापासून सुरक्षा करण्यासाठी सिलिकॉन किबोर्ड कव्हरचा वापर करा. 

पाणी, चहा, कॉफीसारखे लिक्विड्स पदार्थ किबोर्डजवळ ठेऊ नका. 

टाईप करताना कीजवर जास्त दाब देऊ नका. 

कीजमधील धूळ बाहेर काढण्यासाठी एअर ब्लोअर किंवा कंप्रेस्ड एअर वापरा.

किबोर्ड साफ करण्यासाठी पाणी किंवा क्लिनरचा थेट वापर करू नका.

