स्मार्टफोनटची काळजी कशी घ्यायची, याबाबत अनेकांना माहिती आहे.
स्मार्टफोनच्या चार्जरची काळजी कशी घ्याची, याबाबत माहिती आहे का?
स्मार्टफोनसोबत मिळालेला ओरिजिनल चार्जर नेहमी सुरक्षित ठेवणं गरजेचं आहे.
स्मार्टफोनच्या ओरिजिनल चार्जरमुळे फोन आणि बॅटरी सुरक्षित राहते.
स्मार्टफोनची चार्जिंग केबल वारंवार वाकवल्याने किंवा ओढल्याने तुटू शकते.
चार्जर जास्त गरम होत असेल तर त्याचा वापर केल्यास नुकसान होऊ शकतं.
चार्जर ओलसर जागी ठेवल्यास शॉर्टसर्किट होण्याचा धोका अधिक वाढतो.
योग्य काळजी घेतल्यास तुम्ही दिर्घकाळ चार्जरचा वापर करू शकता.
