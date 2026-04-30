पावसातही आपली गाडी ठेवा सुरक्षित

30 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

गाडीची सुरक्षितता

पावसात गाडी सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही विशेष गोष्टींचे पालन करा.

व्हॅक्युम क्लीन

गाडीतील धूळ आणि घाण साफ करण्यासाठी नेहमी एक व्हॅक्युम क्लिनर ठेवा. तुमच्या गाडीत वॉटरप्रूफ मॅट्सचा वापर करा.

आपत्कालीन किट

तुमच्या गाडीत नेहमी एक आपत्कालीन किट ठेवा. त्यात रेनकोट, टॉर्च आणि बॅटरी असावी.

आपली गाडी नेहमी सावलीत पार्क करण्याचा प्रयत्न करा.

गळती होत आहे का तपासा?

टायरमधील हवेचा दाब तपासा आणि खराब झालेले टायर ताबडतोब बदला.

टायरची सुरक्षितता

पावसात हळू गाडी चालवा. अतिवेगाने वाहन घसरु शकते.

अतिवेग टाळा

पावसात हेडलाइट्स, टेललाइट्स, फॉग लॅम्प्स आणि ब्रेक लाइट्स तपासा.

लाईट्सची काळजी घ्या

गाडीच्या ब्रेक ऑइलची पातळी आणि हँडब्रेकचे कार्य तपासत राहा. 

ऑईल चेक करा

