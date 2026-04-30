पावसात गाडी सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही विशेष गोष्टींचे पालन करा.
गाडीतील धूळ आणि घाण साफ करण्यासाठी नेहमी एक व्हॅक्युम क्लिनर ठेवा. तुमच्या गाडीत वॉटरप्रूफ मॅट्सचा वापर करा.
तुमच्या गाडीत नेहमी एक आपत्कालीन किट ठेवा. त्यात रेनकोट, टॉर्च आणि बॅटरी असावी.
आपली गाडी नेहमी सावलीत पार्क करण्याचा प्रयत्न करा.
टायरमधील हवेचा दाब तपासा आणि खराब झालेले टायर ताबडतोब बदला.
पावसात हळू गाडी चालवा. अतिवेगाने वाहन घसरु शकते.
पावसात हेडलाइट्स, टेललाइट्स, फॉग लॅम्प्स आणि ब्रेक लाइट्स तपासा.
गाडीच्या ब्रेक ऑइलची पातळी आणि हँडब्रेकचे कार्य तपासत राहा.
