पावसाळ्यात आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी, जाणून घ्या

Lifestyle

11 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

कोणती काळजी घ्यावी

पावसाळ्यात उघड्यावरील अन्न, कच्च्या पालेभाज्या, शिळे अन्न, जंक फूड आणि दूषित पाणी पिणे कटाक्षाने टाळावे. पावसाळ्यात आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी ते जाणून घेऊया

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पालक, मेथी, कोबी यांसारख्या पालेभाज्यांमध्ये किडे आणि माती असण्याची शक्यता जास्त असते, त्यामुळे त्या खाणे टाळावे.

पालेभाज्या

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कच्चे सॅलड 

बाहेरचे कच्चे सॅलड, चिरलेली फळे किंवा स्प्राउट्स खाणे टाळावे, कारण त्यावर बॅक्टेरिया सहज वाढतात.

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पाणीपुरी, भजी, वडापाव किंवा उघड्यावर ठेवलेले तळकट पदार्थ खाल्ल्याने पोटाचे विकार उद्भवू शकतात.

रस्त्यावरील अन्न 

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पावसाळा हा अनेक माशांचा प्रजननाचा काळ असतो. या काळात दूषित पाण्यामुळे माशांमधून संसर्ग होण्याचा धोका अधिक असतो.

सी-फूड (मासे)

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थंड पेये 

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फ्रिजमधील अतिथंड पाणी किंवा आइस्क्रीम खाल्ल्याने घशाचे आजार व सर्दी होऊ शकते.

पावसात जास्त भिजणे 

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पहिल्या पावसात भिजणे टाळावे कारण त्यात ॲसिड आणि हवेतील प्रदूषण असू शकते. तसेच सतत भिजल्याने त्वचेचे आजार होतात.

ओले कपडे व सॉक्स 

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ओले मोजे किंवा दमट कपडे जास्त वेळ वापरू नका, यामुळे फंगल इन्फेक्शन (बुरशीजन्य संसर्ग) होऊ शकतो.

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