आरोग्याच्या दृष्टीने फ्लॉवर आणि कोबी या दोन्ही पौष्टिक भाज्या आहेत. दोन्ही भाज्यांचे आपापल्या जागी वेगळे आरोग्यदायी फायदे आहेत. फ्लॉवर की कोबी आरोग्यासाठी कोणती भाजी फायदेशीर जाणून घ्या
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फ्लॉवरमध्ये विटॅमिन 'सी'चे प्रमाण जास्त असते, जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते. तसेच यात कर्करोग प्रतिबंधक गुणधर्म असतात.
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यामध्ये कॅलरीज खूप कमी आणि फायबरचे प्रमाण चांगले असते, त्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे.
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यामध्ये कोलीन नावाचे पोषक तत्व मुबलक प्रमाणात असते, जे मेंदूच्या विकासासाठी आणि स्मरणशक्तीसाठी फायदेशीर ठरते.
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कोबीमध्ये आहारातील फायबरचे प्रमाण अधिक असते, ज्यामुळे पचनसंस्था मजबूत राहते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो.
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हाडांच्या मजबुतीसाठी आणि रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्याच्या प्रक्रियेत विटॅमिन 'के' महत्त्वाची भूमिका बजावते, जे कोबीमध्ये मुबलक असते.
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लाल कोबी अँटिऑक्सिडंट्सने परिपूर्ण असतो. तसेच कोबीमध्ये विटॅमिन 'यू' आढळते, जे पोटातील अल्सरपासून बचाव करण्यास मदत करते.
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दोन्ही भाज्यांचे स्वतःचे वेगळे फायदे आहेत. जर तुम्हाला विटॅमिन 'सी' आणि अँटिऑक्सिडंट्स हवे असतील, तर फ्लॉवर अधिक चांगला पर्याय आहे. पण जर तुम्हाला पचनक्रिया सुधारायची असेल आणि फायबर हवे असेल, तर कोबी जास्त फायदेशीर ठरतो