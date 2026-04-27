उन्हाळ्यात कडक सूर्यप्रकाश, घाम आणि धुळीमुळे त्वचेवर काळवंडणे, मुरुमे, जळजळ आणि तेलकटपणा यांसारख्या समस्या वाढू शकतात. योग्य काळजी न घेतल्यास त्वचा निस्तेज आणि निर्जीव दिसू लागते.
Picture Credit: Pinterest
उन्हात बाहेर पळण्यापूर्वी नेहमी सनस्क्रीन लावा. हे त्वचेला हानिकारक अतिनील किरणांपासून वाचवते आणि टॅनिंग, सनबर्न यांसारख्या समस्या कमी करून त्वचा निरोगी ठेवते.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यात दिवसातून दोन ते तीन वेळा चेहरा धुणे आवश्यक आहे. यामुळे घाम, धूळ आणि अतिरिक्त तेल निघून जाते, मुरुमे कमी होतात आणि तुमची त्वचा ताजीतवानी व स्वच्छ दिसते.
Picture Credit: Pinterest
त्वचेसाठी शरीरात पाण्याची पातळी योग्य राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दिवसभर पुरेसे पाणी प्यायल्याने त्वचेतील ओलावा टिकून राहतो आणि त्वचेचे निर्जलीकरण व निस्तेजपणा टळतो.
Picture Credit: Pinterest
उन्हाळ्यात सुती आणि हलके कपडे घातल्याने त्वचेला श्वास घेता येतो. यामुळे घाम कमी होतो आणि पुरळ व खाज टाळता येते.
Picture Credit: Pinterest
तुमच्या त्वचेला आराम देण्यासाठी, कोरफड, किवी किंवा दह्यापासून बनवलेले फेस पॅक वापरा. यामुळे तुमच्या त्वचेला नैसर्गिक चमक येते आणि उष्णतेमुळे होणारा त्रास कमी होतो.
Picture Credit: Pinterest
जास्त प्रमाणात तळलेले आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्याने मुरुमांची समस्या वाढू शकते. म्हणून हलका आणि पौष्टिक आहार घ्या, जेणेकरून त्वचा आतूनही स्वच्छ आणि तेजस्वी राहील.
Picture Credit: Pinterest