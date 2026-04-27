त्वचेची काळजी कशी घ्यावी, जाणून घ्या

Lifestyle

27 April 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

उन्हाळ्यात त्वचेच्या समस्या

उन्हाळ्यात कडक सूर्यप्रकाश, घाम आणि धुळीमुळे त्वचेवर काळवंडणे, मुरुमे, जळजळ आणि तेलकटपणा यांसारख्या समस्या वाढू शकतात. योग्य काळजी न घेतल्यास त्वचा निस्तेज आणि निर्जीव दिसू लागते.

उन्हात बाहेर पळण्यापूर्वी नेहमी सनस्क्रीन लावा. हे त्वचेला हानिकारक अतिनील किरणांपासून वाचवते आणि टॅनिंग, सनबर्न यांसारख्या समस्या कमी करून त्वचा निरोगी ठेवते.

सनस्क्रीन वापरा

उन्हाळ्यात दिवसातून दोन ते तीन वेळा चेहरा धुणे आवश्यक आहे. यामुळे घाम, धूळ आणि अतिरिक्त तेल निघून जाते, मुरुमे कमी होतात आणि तुमची त्वचा ताजीतवानी व स्वच्छ दिसते.

चेहरा स्वच्छ ठेवा

त्वचेसाठी शरीरात पाण्याची पातळी योग्य राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दिवसभर पुरेसे पाणी प्यायल्याने त्वचेतील ओलावा टिकून राहतो आणि त्वचेचे निर्जलीकरण व निस्तेजपणा टळतो.

पुरेसे पाणी प्या

उन्हाळ्यात सुती आणि हलके कपडे घातल्याने त्वचेला श्वास घेता येतो. यामुळे घाम कमी होतो आणि पुरळ व खाज टाळता येते.

हलके आणि सैल कपडे घालणे

तुमच्या त्वचेला आराम देण्यासाठी, कोरफड, किवी किंवा दह्यापासून बनवलेले फेस पॅक वापरा. ​​यामुळे तुमच्या त्वचेला नैसर्गिक चमक येते आणि उष्णतेमुळे होणारा त्रास कमी होतो.

घरी बनवलेले फेस पॅक वापरा

जास्त प्रमाणात तळलेले आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्याने मुरुमांची समस्या वाढू शकते. म्हणून हलका आणि पौष्टिक आहार घ्या, जेणेकरून त्वचा आतूनही स्वच्छ आणि तेजस्वी राहील.

तेलकट अन्न टाळा

