Realme C100x स्मार्टफोन लवकरच भारतात लाँच केला जाणार आहे.
हा स्मार्टफोन अलीकडेच यूरोपमध्ये एक सर्टिफिकेशन डेटाबेसवर पाहिला होता.
टिप्स्टरने स्मार्टफोनचे रिटेल पॅकेजिंग दाखवणारा एक फोटो शेअर केला आहे.
आगामी स्मार्टफोन 7500mAh पेक्षा जास्त बॅटरी पावरसह लाँच केला जाऊ शकतो.
स्मार्टफोन भारतात 10,000 ते 15,000 रुपयांदरम्यान लाँच केला जाऊ शकतो.
आगामी डिव्हाईसमध्ये 6.7 इंच एचडी+ डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे.
डिव्हाईस Realme UI 7.0 यूजर इंटरफेससह अँड्रॉईड 16 वर आधारित असू शकतो.
डीपब्लू टाइड आणि गोल्डन कोस्ट या रंगात स्मार्टफोन लाँच होण्याची शक्यता आहे.
