स्मार्टटिव्ही वर्षानुवर्षे नवीन ठेवायचा असेल तर काही टिप्स फॉलो करणं गरेजचं आहे.
Picture Credit: Pinterest
स्मार्टटिव्हीची स्क्रीन साफ करण्यासाठी थेट पाणी किंवा केमिकल स्प्रेचा वापर करू नका.
Picture Credit: Pinterest
स्मार्टटिव्हीची स्क्रीन स्वच्छ करण्यासाठी मऊ आणि मायक्रोफायबर कापड वापरा.
Picture Credit: Pinterest
टिव्ही सूर्यप्रकाश किंवा जास्त उष्णता असलेल्या जागेपासून लांब ठेवा.
Picture Credit: Pinterest
स्मार्टटिव्हीसाठी योग्य वापरिंगचा वापर करा.
Picture Credit: Pinterest
स्मार्टटिव्हीचे सॉफ्टवेअर सतत अपडेट करत राहा.
\Picture Credit: Pinterest
जास्त ब्राईटनेसमुळे तुमच्या स्मार्टटिव्हीची स्क्रीन खराब होण्याची शक्यता असते.
Picture Credit: Pinterest
स्मार्टटिव्हीच्या मागे हवा खेळती राहणं गरजेचं आहे, ज्यामुळे ओव्हरहिटींग होणार नाही.
Picture Credit: Pinterest