फोनमध्ये लाँग स्क्रीनशॉट कसा काढाल?

Science Technology

31 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

लाँग स्क्रीनशॉट

स्मार्टफोनमध्ये लाँग स्क्रीनशॉट काढण्याची प्रोसेस अतिशय सोपी आहे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सोपी प्रोसेस

सर्वात आधी फोनमध्ये कोणताही एक ॲप ओपन करा. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

पेजचा स्क्रीनशॉट

आता पेजचा स्क्रीनशॉट काढा. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता पेजचा स्क्रीनशॉट काढा.

दोन पर्याय

आता तुम्हाला खालच्या बाजूला शेअर आणि लाँग स्क्रीनशॉट असे दोन पर्याय दिसतील. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

लाँग स्क्रीनशॉट हा पर्याय निवडा आणि पेज खाली स्क्रोल करा.

स्क्रोल करा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

तुम्हाला जेवढा स्क्रीनशॉट पाहिजे असेल तोपर्यंत पेज खाली स्क्रोल करा. 

लक्षात ठेवा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता खाली दिसणाऱ्या सेव्ह पर्यायावर क्लिक करा आणि स्क्रीनशॉट गॅलरीमध्ये सेव्ह करा. 

सेव्ह करा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

अशा पद्धतीने तुम्ही फोनमधील कोणत्याही पेजचा लाँग स्क्रीनशॉट काढू शकता. 

प्रोसेस फॉलो करा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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