सर्वात आधी तुमच्या अँड्रॉईड स्मार्टफोनवर इंस्टाग्राम ओपन करा.
Picture Credit: Pinterest
आता तुमच्या प्रोफाईल फोटोवर क्लिक करा.
वरच्या उजव्या बाजूला दिसणाऱ्या तीन लाईनवर क्लिक करा.
आता सेटिंग आणि अॅक्टिव्हिटीवर क्लिक करा.
स्क्रीनवर दिसणाऱ्या मेसेज आणि स्टोरी रिप्लाय पर्याय निवडा.
आता तुम्हाला स्क्रीनवर शो अॅक्टिव्हिटी स्टेटस हा पर्याय दिसेल.
अॅक्टिव्हिटी स्टेटस पर्यायासमोर दिसणारे टॉगल बंद करा.
इंस्टाग्राम चालू केला तरी देखील कोणालाही तुमचा अॅक्टिव्ह स्टेटस दिसणार नाही.
