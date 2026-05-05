गेस्ट मोड असं एक फीचर आहे जे फोनमधील पर्सनल डेटा सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते.
गेस्ट मोडचा वापर करून तुम्ही फोटो, चॅट्स आणि अॅप्स सुरक्षित ठेऊ शकता.
अँड्रॉईडमध्ये सेटिंग ओपन करा आणि सिस्टिमवर क्लिक करा.
इथे तुम्हाला मल्टिपल यूजर्सचा पर्याय मिळेल.
आता अॅड गेस्टवर क्लिक करा आणि गेस्ट प्रोफाईल सुरु करा.
नोटिफिकेशन पॅनलमध्ये यूजर आयकॉनवरून गेस्ट मोडमध्ये स्विच करू शकता.
गेस्ट मोडमध्ये केवळ बेसिक अॅप्स दाखवले जातात.
दुसऱ्यांच्या हातात फोन देताना डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी गेस्ट मोड वापरा.
