Guest Mode कसा ऑन करायचा?

Science Technology

5 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

पर्सनल डेटा

गेस्ट मोड असं एक फीचर आहे जे फोनमधील पर्सनल डेटा सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते.

Picture Credit:  pinterest

गेस्ट मोड

गेस्ट मोडचा वापर करून तुम्ही फोटो, चॅट्स आणि अ‍ॅप्स सुरक्षित ठेऊ शकता. 

Picture Credit:  pinterest

अँड्रॉईडमध्ये सेटिंग ओपन करा आणि सिस्टिमवर क्लिक करा.

अँड्रॉईड सेटिंग 

Picture Credit:  pinterest

इथे तुम्हाला मल्टिपल यूजर्सचा पर्याय मिळेल. 

मल्टिपल यूजर्स

Picture Credit:  pinterest

आता अ‍ॅड गेस्टवर क्लिक करा आणि गेस्ट प्रोफाईल सुरु करा. 

गेस्ट प्रोफाईल

Picture Credit:  pinterest

नोटिफिकेशन पॅनलमध्ये यूजर आयकॉनवरून गेस्ट मोडमध्ये स्विच करू शकता. 

यूजर आयकॉन

Picture Credit:  pinterest

गेस्ट मोडमध्ये केवळ बेसिक अ‍ॅप्स दाखवले जातात. 

बेसिक अ‍ॅप्स

Picture Credit:  pinterest

दुसऱ्यांच्या हातात फोन देताना डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी गेस्ट मोड वापरा. 

सुरक्षित डेटा 

Picture Credit:  pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा