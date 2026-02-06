सुरुवातीला दिल्लीत सुरु झाेलेली Bharat Taxi सेवा आता संपूर्ण देशभरात
टॅक्सी ड्रायव्हरला सन्मानपूर्वक 'सारथी' ही उपाधी देण्यात आली आहे
टॅक्सीचे संपूर्ण भाडे चालकाला मिळेल त्यात कुठलेही कमिशन नसेल
Bharat Taxi एपवर टॅक्सी, ऑटो आणि बाईक राईड तिन्ही सेवा उपलब्ध
आतापर्यंत 10 हजारांहून अधिक राइड्स पूर्ण, तर 3 लाखांहून जास्त ड्रायव्हर्सचे रजिस्ट्रेशन
महिलांच्या सुरक्षेसाठी कॅबमध्ये SOS आणि इमरजन्सी फीचर्स देण्यात आली आहेत
बाईक दीदी प्रोग्राममध्ये महिला कॅब ड्रायव्हर म्हणून स्वत:ची नोंदणी करू शकतात
Bharat Taxi चे बुकिंग इतर कॅब सेवांप्रमाणेच सोपे आहे. रजिस्टर व्हा आणि लाभ घ्या
