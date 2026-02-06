Suzuki Access चे नवीन ABS व्हेरिअंट भारतात लाँच

06 February 2026

Author: वेद बर्वे

Suzuki Access ABS मध्ये सुरक्षा फिचर्सवर विशेष भर दिला आहे

सेफ्टीवर भर

कंपनीच्या दाव्यानुसार, यामध्ये अपडेटेड ब्रेकिंग सिस्टीम  बसवली आहे

ब्रेकिंग सिस्टीम

सुझुकी इंडियाचे MD केनेची उमेडा म्हणताता: ABS व्हेरिअंट ग्राहकांना सर्वोत्तम सुरक्षा देईल

कंपनीच्या एमडींचा दावा

अँटी लॉक ब्रेकिंस सिस्टीम, ब्रेक मारतेवेळी चाकाला लॉक करत नाही, ज्यामुळे बाईक घसरण्याचा धोका कमी होतो

विशेष सुरक्षा

खराब रस्त्यांवरही ही ब्रेकिंग सिस्टीम विशेश सुरक्षा पुरवते

खराब रस्त्यांवर फायदेशीर

सिंगल चॅनेल सिस्टीममुळे स्कूटरच्या परफॉर्मन्सवर परिणाम न होता, पूर्ण सुरक्षा मिळते

सिंगल चॅनेल ABS

ABS वेरिअंटची सुरुवात 92,328 रुपयांपासून होते, तर राईड कनेक्ट टीएफटीची किंमत 98,378 आहे

किंमत

यामध्ये कूल मेटॅलिक ब्लॅक, मॅट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाईट, सॉलिड आईस ग्रीन इ. पर्याय आहेत

रंगांचे पर्याय

