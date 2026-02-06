Suzuki Access ABS मध्ये सुरक्षा फिचर्सवर विशेष भर दिला आहे
कंपनीच्या दाव्यानुसार, यामध्ये अपडेटेड ब्रेकिंग सिस्टीम बसवली आहे
सुझुकी इंडियाचे MD केनेची उमेडा म्हणताता: ABS व्हेरिअंट ग्राहकांना सर्वोत्तम सुरक्षा देईल
अँटी लॉक ब्रेकिंस सिस्टीम, ब्रेक मारतेवेळी चाकाला लॉक करत नाही, ज्यामुळे बाईक घसरण्याचा धोका कमी होतो
खराब रस्त्यांवरही ही ब्रेकिंग सिस्टीम विशेश सुरक्षा पुरवते
सिंगल चॅनेल सिस्टीममुळे स्कूटरच्या परफॉर्मन्सवर परिणाम न होता, पूर्ण सुरक्षा मिळते
ABS वेरिअंटची सुरुवात 92,328 रुपयांपासून होते, तर राईड कनेक्ट टीएफटीची किंमत 98,378 आहे
यामध्ये कूल मेटॅलिक ब्लॅक, मॅट स्टेलर ब्लू, पर्ल ग्रेस व्हाईट, सॉलिड आईस ग्रीन इ. पर्याय आहेत
