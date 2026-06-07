असे वापरा WhatsApp चे ट्रांसक्रिप्ट फीचर

Science Technology

7 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

व्हॉट्सअ‍ॅप उघडा

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा. 

Picture Credit:  pinterest

स्टेप्स फॉलो करा

सेटिंगमध्ये जा आणि चॅट पर्याय निवडा. 

Picture Credit:  pinterest

व्हॉईस मेसेज ट्रांसक्रिप्ट

इथे तुम्हाला व्हॉईस मेसेज ट्रांसक्रिप्ट पर्याय दिसेल, तो ऑन करा आणि भाषा निवडा. 

Picture Credit:  pinterest

आता तुम्हाला ज्या चॅट्समधील व्हॉईस मेसेज ऐकायचा आहे, ते चॅट ओपन करा. 

चॅट निवडा

Picture Credit:  pinterest

आता व्हॉईस नोटवर टॅप करा आणि ट्रॅन्सक्राइब पर्यायावर क्लिक करा. 

ट्रॅन्सक्राइब पर्याय 

Picture Credit:  pinterest

आता तुम्ही निवडलेला ऑडिओ मेसेज टेक्स्टमध्ये बदलेल. 

ऑडिओ मेसेज

Picture Credit:  pinterest

आता तुमच्या स्क्रीनवर ऑडीओ मेसेजमधील संपूर्ण मजकूर टेक्स्ट स्वरुपात दिसेल.

व्हॉईस नोट

Picture Credit:  pinterest

सार्वजनिक ठिकाणी प्रायव्हसी टिकवून ठेवण्यासाठी हे फीचर उपयुक्त ठरते.  

यूजर्स प्रायव्हसी

Picture Credit:  pinterest

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