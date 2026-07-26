इंग्रजी युट्यूब शॉर्ट्स हिंदीमध्ये बघायचे आहेत? 

Science Technology

26 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म

युट्युब एक लोकप्रिय व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आहे.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

युट्युब व्हिडिओ

युट्युबवर पाच ते दहा मिनिटांच्या व्हिडिओपासून 30 सेकंदांच्या शॉर्टसपर्यंत विविध कंटेंट पाहायला मिळतो. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

विविध भाषा

युट्युबवर हिंदी, इंग्लिश, मराठी आणि इतर भाषेतील व्हिडिओ देखील उपलब्ध असतात.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

इंग्रजी भाषेतील कंटेंट

अनेकांना इंग्रजी भाषेतील कंटेंट पाहायला आवडतो पण त्यांना भाषा समजण्यात अडथळे येतात.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

तुम्ही इंग्रजी भाषेतील व्हिडिओ हिंदीमध्ये पाहू शकता.  

माहिती आहे का?

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सर्वात आधी एक युट्यूब शॉर्ट ओपन करा आणि वर दिसणाऱ्या तीन डॉटवर क्लिक करा. 

स्टेप्स फॉलो करा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्क्रीनवर ऑडिओ ट्रॅकचा पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करून तुम्ही तुमच्या पसंतीची भाषा निवडा.

ऑडिओ ट्रॅक

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

तुम्ही इंग्रजी भाषेतील व्हिडिओ तुमच्या आवडत्या भाषेमध्ये अगदी सहज पाहू शकता. 

लक्षात ठेवा 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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